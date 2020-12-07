В Кремле надеются на скорое освобождение российских журналистов в Турции

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что инцидент с задержанием журналистов НТВ в Стамбуле удастся урегулировать с помощь переговоров, а сами россияне будут отпущены в ближайшее время, сообщает ТАСС.

"Наши дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной. Рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить. Мы рассчитываем, что в ближайшее время, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены", – заявил Песков.

Он подчеркнул, что Москва примет все необходимые меры для оказания помощи задержанным российским журналистам. На вопрос, расценивает ли Россия этот инцидент как недружественный шаг со стороны Турции, Песков отвечать не стал.

"Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания, его причины", – сказал он.

Ранее пресс-служба НТВ сообщила, что журналистов программы телеканала НТВ "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина задержали полицейские в пригороде Стамбула утром 3 декабря.

По данным СМИ, задержанным россиянам могут предъявить обвинение в шпионаже.

Ситуация находится на контроле посольства России в Турции.