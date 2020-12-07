Задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже – СМИ

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Журналистам НТВ, которых задержали в Стамбуле на прошлой неделе, могут предъявить обвинение в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный турецкий источник.

Он сообщил, что дело уже передали в суд.

"Но, насколько мне известно, суд пока не принял это дело к рассмотрению", – сказал он.

Ранее пресс-служба НТВ сообщила, что журналистов программы телеканала НТВ "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина задержали полицейские в пригороде Стамбула утром 3 декабря. Вечером Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение, где говорилось, что их по неизвестным причинам до сих пор держат. Больше журналисты на связь не выходили.

Ситуация находится на контроле посольства России в Турции.