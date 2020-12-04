В Турции задержали журналистов НТВ

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Сотрудников программы "Центральное телевидение" задержали в Турции, сообщает пресс-служба НТВ. Журналисты перестали выходить на связь.

Автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о том, что полицейские задержали их в пригороде Стамбула утром 3 декабря.

После этого связь с ними прервалась. В 21:00 Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение, где говорилось, что их по неизвестным причинам до сих пор держат.

Больше журналисты на связь не выходили. На звонки и сообщения они не отвечают. Телекомпания НТВ находится в тесном контакте с МИД РФ и генконсульством России в Турции.

Накануне стало известно, что у журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии проводились обыски из-за обвинений в нарушении режима санкций Евросоюза. Они также находятся под подпиской о невыезде.

Baltnews и Sputnik Латвия находятся под контролем МИА "Россия сегодня". По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на агентство распространяются персональные санкции Евросоюза против гендиректора Дмитрия Киселева.