Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

30 ноября, 21:59

Захарова назвала причину преследования российских СМИ в Прибалтике

политика общество

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что причиной преследования российских СМИ в Прибалтике является следование исторической правде. Об этом сообщает РБК.

Представитель министерства иностранных дел РФ поделилась на личной странице в Facebook материалом издания Sputnik, который был посвящен преступлениям эстонских карателей в Псковской области во время Великой Отечественной войны.

Управление ФСБ по Псковской области ранее рассекретило часть архивных документов о действиях участников карательных отрядов. Город Псков во время войны был освобожден в июле 1944-го года.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Российская Федерация обязана вернуть прибалтийской стране якобы ранее аннексированные территории. Речь идет о пяти процентах площади Эстонии.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика