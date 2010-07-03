Захарова назвала причину преследования российских СМИ в Прибалтике

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что причиной преследования российских СМИ в Прибалтике является следование исторической правде. Об этом сообщает РБК.

Представитель министерства иностранных дел РФ поделилась на личной странице в Facebook материалом издания Sputnik, который был посвящен преступлениям эстонских карателей в Псковской области во время Великой Отечественной войны.

Управление ФСБ по Псковской области ранее рассекретило часть архивных документов о действиях участников карательных отрядов. Город Псков во время войны был освобожден в июле 1944-го года.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Российская Федерация обязана вернуть прибалтийской стране якобы ранее аннексированные территории. Речь идет о пяти процентах площади Эстонии.

