Эстония потребовала у России "аннексированные территории"

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Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" прибалтийской республике якобы аннексированные территории.

Таким образом он ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора, передает RT.

Дипломат заявил, что при обсуждении пограничного договора между двумя государствами эстонская сторона настаивает на признании не имеющего юридической силы документа.

"У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии", – написал Пыллуаас в Facebook.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, эстонской республике были переданы части территории Псковской Ленинградской областей. После освобождения Эстонской ССР от немцев земли были возвращены России.

Изначально пограничный договор был подписан в 2005 году. Однако Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу со ссылками на Тартуский мирный договор. Москва увидела в этом намерение предъявлять территориальные претензии и отозвала подпись.

В 2014 году были подписаны новые договоры. В них говорилось, что у сторон нет территориальных притязаний друг к другу. Документы направили на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала неприемлем аналогичное заявление министра внутренних дел Эстонии Март Хельме.