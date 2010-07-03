МИД РФ ответил на "территориальные претензии" Эстонии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия назвала неприемлемыми заявления министра внутренних дел Эстонии о том, что Москва якобы до сих пор не вернула Таллину часть территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Март Хельме сказал, что Россия не вернула 5,2% территории республики. Хельме пояснил, что Эстония готова ждать разрешения вопроса и воевать не собирается.

По мнению Захаровой, не все в Эстонии желают добрососедского диалога с Россией. Она отметила, что там стремятся "подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях".

Представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что в Таллине "царит неразбериха", связанная с началом работы нового правительства.

Политик добавила, что в Москве готовы подождать более трезвых рассуждений. Она напомнила, что Тартуский договор, на который ссылается Эстония, прекратил действовать 6 августа 1940 года. Для России эта тема навсегда закрыта, подчеркнула Захарова.

Тартуский мирный договор между Эстонией и Советской Россией был подписан в 1920 году. Согласно документу, к Эстонии отходила часть исконно российских земель, но в 1944 году их вернули РСФСР. Москва рассматривает договор как исторический документ без юридической силы.

Изначально пограничный договор был подписан в 2005 году. Однако Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу со ссылками на Тартуский мирный договор. Москва увидела в этом намерение предъявлять территориальные претензии к России и отозвала подпись под договором.

В 2014 году были подписаны новые договоры. В них говорилось, что у сторон нет территориальных притязаний друг к другу. Документы направили на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.