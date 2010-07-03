Пушков отреагировал на новость о "вторжении" России в Эстонию

Фото: ТАСС/Александр Чиженок

Заявление немецкого журналиста Клауса Клебера о "вторжении" России в Эстонию – "атака на мозг", цель которой подыграть НАТО и демонизировать Россию. С таким заявлением выступил российский сенатор Алексей Пушков.

"Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг – в духе нынешней информационной войны", – написал сенатор в Twitter.

Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг - в духе нынешней информационной войны. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 апреля 2019 г.



Немецкий журналист начал выпуск телепередачи Heute Journal с заявления, что в прибалтийское государство направляются американские, немецкие и другие европейские союзники, поскольку в страну вторглись российские военные. Затем он опроверг эту информацию, отметив, что это была лишь фантазия, однако "реалистичная".

Таким образом, Клебер указал на сдерживающую роль НАТО, которая обеспечивает мир в Европе на протяжении последних 70 лет. При этом журналист указал, что существование альянса сейчас кажется более "хрупким", как никогда в истории.

