В Германии призвали распустить НАТО

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Депутат бундестага Александр Ной полагает, что НАТО представляет угрозу для мировой безопасности. Парламентарий призвал распустить альянс, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По мнению Ноя, военный блок применяет силу только для защиты своих "имперских интересов". При этом НАТО, по утверждению депутата, нарушает международное право и разжигает конфликты. В пример он привел бомбардировки Югославии и войну в Афганистане.

Парламентарий добавил, что, опасаясь утраты своего господствующего положения, альянс продолжает наращивать вооружение.

"Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России", – заявил Ной.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила НАТО с 70-летием и пожелала "поменьше нервничать". По ее словам, с момента основания цели и методы блока не изменились.