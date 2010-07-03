Захарова поздравила НАТО с 70-летием и пожелала "поменьше нервничать"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поздравила НАТО с 70-летием и пожелала альянсу "внутреннего спокойствия" и мудрости.
На брифинге 4 апреля дипломат посоветовала НАТО "поменьше нервничать, не увлекаться навязчивыми идеями и фобиями". По ее словам, с момента основания цели и методы блока не изменились. "Североатлантический альянс делает все, чтобы снова занять место главной геополитической угрозы", − цитирует Захарову ТАСС.
При этом официальный представитель МИД напомнила об открытости Москвы к конструктивному взаимодействию с НАТО. "Нам не занимать готовности выстраивать партнерские отношения с этой структурой", − заверила Захарова, подчеркнув, что эскалация военно-политической напряженности не является выбором России.
Ровно 70 лет назад, 4 апреля 1949 года, в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. В рамках этого документа и был создан военно-политический блок НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил Иосифа Сталина в один ряд с Адольфом Гитлером и запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство". В ответ замглавы МИД Александр Грушко предположил, что в Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, многие должны были почувствовать стыд после такого заявления Столтенберга.
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