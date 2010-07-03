Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине

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Замглавы МИД Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил Иосифа Сталина в один ряд с Адольфом Гитлером и запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ, передает РИА Новости.

По его словам, в Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, многие сгорали от стыда после такого высказывания Столтенберга.

Ранее Столтенберг, который является норвежцем, заявил, что у свободы есть враги и их нужно сдерживать. Он добавил, что, если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. "Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", – заявил он.

Красная армия освободила Восточный Финнмарк, расположенный на севере Норвегии, от фашистских захватчиков. Жители региона с благодарностью вспоминают эти события. Высшее руководство Норвегии регулярно возлагает цветы к памятникам советским воинам.