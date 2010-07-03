Ведущий ZDF сообщил о "вторжении" российской армии в Эстонию

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Ведущий германского телеканала ZDF Клаус Клебер заявил в эфире о "вторжении" России в Эстонию, сообщает РИА Новости.

"Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляется к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда, как несколько лет назад в Крым", – заявил журналист.

В конце выступления Клебер попросил зрителей не беспокоиться. Он объяснил, что все это неправда, однако такое развитие событий, по его мнению, очень правдоподобно.

Ведущий заявил, что мир в Европе сохраняется благодаря усилиям НАТО. Однако несмотря на то, что альянс показывает "беспрецедентную историю успеха", полагает журналист, стал слабее.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова поздравила НАТО с 70-летием и пожелала альянсу "внутреннего спокойствия" и мудрости.