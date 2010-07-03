В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Март Хельме, известный своими антироссийскими заявлениями лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE), заявил, что Россия должна вернуть его стране 5,2 процента территории.
"Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", – приведены слова политика на сайте Эстонского национального телерадиовещания.
Хельме отметил, что Эстония готова ждать разрешения этого вопроса: "Воевать с Россией мы не собираемся".
Консерваторы считают эстонскими территориями части Псковской и Ленинградской областей России.
Согласно Тартускому договору, заключенному в 1920 году, Россия признала независимость Эстонии и передала в ее пользование территории на правобережье реки Нарва и часть Печорского края (ныне Печорский район Псковской области) с городами Печоры и Изборск. Однако в советское время границы Эстонии были изменены.
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