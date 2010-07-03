Мэром Таллина стал русскоязычный политик из Казахстана

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Член Центристской партии Михаил Кылварт избран новым мэром Таллина. За него проголосовали 45 депутатов горсобрания из 79, передает портал "Мир 24".

Прежний мэр эстонской столицы Таави Аас после выборов парламент 3 марта заявил, что покидает свой пост и переходит на работу в высший орган законодательной власти.

Кылварт – кореец по национальности, родился в Казахстане в 1977 году, с трех лет живет в Таллине. Является основателем и главой Эстонского союза тхэквондо.

Он неоднократно выступал в защиту русскоязычного образования в Эстонии, отстаивая право школ и гимназий самим выбирать язык обучения.

Кылварт также был избран депутатом парламента на минувших выборах, но заявил, что откажется от мандата, чтобы продолжить работу в системе городской власти.

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар ранее попросил президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену санкций после сожжения эстонской кильки в России.