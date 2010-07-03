Мэр Риги Ушаков отправлен в отставку

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Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, сообщает официальное издание "Latvijas Vēstnesis".

В опубликованном распоряжении министра говорится, что в соответствии с законом "О самоуправлениях" Нил Ушаков отстраняется от занимаемой должности председателя Рижской думы.

Согласно документу, за Ушаковым остается право в течение 30 дней оспорить решение Пуце в суде.

Если суд поддержит градоначальника, то он сможет вернуться на свою должность и даже получит компенсацию за вынужденный пропуск работы.

Сообщается также, что в начале года латвийское бюро по борьбе с коррупцией провело в кабинете и доме Ушакова обыски.



По информации РИА Новости, они были связаны с делом о коррупции на предприятии общественного транспорта Rigas satiksme. Эту отрасль курирует мэрия.

По словам самого мэра, с должности он уходить не собирается, так как его совесть чиста.

После данного заявления некоторые политологи высказались, что Ушаков может оставить пост ради участия в выборах в Европарламент.