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15:53

У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски – СМИ

происшествия за рубежом

15:53

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии пришли с обысками в кабинет и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова, передает агентство LETA.

Из кабинета градоначальника изъяли документы. Причина обысков пока не уточняется.

Известно, что вокруг Ушакова разгорается коррупционный скандал, связанный с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. Несмотря на это, депутаты дважды оказывали ему поддержку.

В конце 2018 года президент Латвии Раймонд Вейонис рекомендовал Ушакову сложить с себя полномочия, однако мэр в отставку не подал.

Ушаков известен тем, что выступает против притеснения русскоязычного населения в стране.

происшествия за рубежом

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