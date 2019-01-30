У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии пришли с обысками в кабинет и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова, передает агентство LETA.

Из кабинета градоначальника изъяли документы. Причина обысков пока не уточняется.

Известно, что вокруг Ушакова разгорается коррупционный скандал, связанный с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. Несмотря на это, депутаты дважды оказывали ему поддержку.

В конце 2018 года президент Латвии Раймонд Вейонис рекомендовал Ушакову сложить с себя полномочия, однако мэр в отставку не подал.

Ушаков известен тем, что выступает против притеснения русскоязычного населения в стране.