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16:41

Мэр Риги заявил о чистой совести после обысков в кабинете

за рубежом происшествия

16:41

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мэр Риги Нил Ушаков, в кабинете которого 30 января провели обыск, заявил, что не совершал никаких противозаконных действий.

"Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста", − цитирует Ушакова латвийское информагентство LETA. Мэр Риги также подчеркнул, что не собирается покидать свой пост.

Ранее сообщалось, что сотрудники латвийского Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) пришли с обысками в рабочий кабинет и по месту жительства Нила Ушакова. Они изъяли документы. Причина обысков пока не называется.

По данным агентства LETA, вокруг мэра Риги разгорается коррупционный скандал, который связан с транспортным предприятием Rigas Satiksme. Тем не менее депутаты уже дважды вставали на сторону градоначальника.

за рубежом происшествия

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