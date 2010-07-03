Экс-мэр Таллина предложил отменить санкции с Россией

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Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар попросил президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену санкций после сожжения эстонской кильки в России. Об этом политик написал у себя Facebook.

Эстонский политик отметил, что на сожжение санкционной кильки, которая была конфискована таможней в Ивангороде, у России ушло три месяца. "Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций", – добавил Эдгар Сависаар.

При этом он отметил, что отмена санкций может стать отличной темой для встречи Керсти Кальюлайд и Владимира Путина.

Ранее появилась информация, что Кальюлайд впервые за восемь лет приедет в Россию. Однако в ее графике пока нет встреч с официальными лицами российской дипломатии.

Последний раз президент Эстонии посещал Россию в 2011 году. Тоомас Хендрик Ильвес принял участие в церемонии богослужения по случаю открытия в Петербурге после реставрации Эстонской церкви Святого Яана (Иоанна).