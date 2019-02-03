Эстония потребовала у РФ компенсацию за "советскую оккупацию"

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу поднял вопрос о возмещении Россией ущерба от "советской оккупации". По его словам, СССР нарушил Тартуский договор, когда "оккупировал" Эстонию в 1939 году.
"Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб", – сказал министр в интервью изданию Eesti Paevaleht.
2 февраля Эстония отметила 99-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора с РСФСР в 1920 году. Это произошло в результате окончания боевых действий в Освободительной войне 1918-1920 годов.
Согласно договору, Советская Россия первой в мире признала независимость Эстонии. Также была установлена линия государственной границы между странами.
Созданная при министерстве юстиции Эстонии комиссия подсчитала, что ущерб от "советской оккупации" составляет примерно 1,2 миллиарда евро.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что ни о каких компенсациях странам Прибалтики за "советскую оккупацию" речи быть не может.
Он также отметил, что в Кремле "не согласны вообще с термином "советская оккупация" и призвал не забывать о том вкладе, который был внесен как в инфраструктуру, так и в экономическую и социальную сферу Прибалтики во времена СССР.
МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
По мнению ведомства, термин "оккупация" не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.