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05:01

Эстония потребовала у РФ компенсацию за "советскую оккупацию"

политика

05:01

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Фото: ТАСС/Александр Чиженок

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу поднял вопрос о возмещении Россией ущерба от "советской оккупации". По его словам, СССР нарушил Тартуский договор, когда "оккупировал" Эстонию в 1939 году.

"Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб", – сказал министр в интервью изданию Eesti Paevaleht.

2 февраля Эстония отметила 99-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора с РСФСР в 1920 году. Это произошло в результате окончания боевых действий в Освободительной войне 1918-1920 годов.

Согласно договору, Советская Россия первой в мире признала независимость Эстонии. Также была установлена линия государственной границы между странами.

Созданная при министерстве юстиции Эстонии комиссия подсчитала, что ущерб от "советской оккупации" составляет примерно 1,2 миллиарда евро.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что ни о каких компенсациях странам Прибалтики за "советскую оккупацию" речи быть не может.

Он также отметил, что в Кремле "не согласны вообще с термином "советская оккупация" и призвал не забывать о том вкладе, который был внесен как в инфраструктуру, так и в экономическую и социальную сферу Прибалтики во времена СССР.

МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению ведомства, термин "оккупация" не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе.

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