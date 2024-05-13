Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до апрельских показателей

Фото: МЧС Курганской области

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 13 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Еще утром 11 мая уровень воды в реке составлял 707 сантиметров, при этом, по данным на 08:00 (06:00 по московскому времени) понедельника, 13 мая, он равен 686 сантиметрам.

Максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 1 015 сантиметров при отметке опасного явления в 850 сантиметров. Он был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области все еще действует режим ЧС областного масштаба.

Ранее губернатор региона Вадим Шумков заявил, что общий ущерб от паводка в области, по предварительной оценке, может составить от 4 до 9 миллиардов рублей.

В свою очередь, областной Минздрав сообщил, что на фоне весеннего половодья более 330 гражданам понадобилась медицинская помощь, 85 из них госпитализировали.

