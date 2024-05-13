Эндокринолог Смирнова: дефицит фолиевой кислоты провоцирует рак и болезнь Альцгеймера

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Недостаток фолиевой кислоты может способствовать развитию онкологии и болезни Альцгеймера, предупредила эндокринолог Галина Смирнова. Об этом сообщает Life.ru.

Специалист объяснила, что в таком случае нарушаются процессы формирования клеток, а также расщепления вредных аминокислот и создания эритроцитов.

"Нехватка фолиевой кислоты может привести к сердечно-сосудистым патологиям, болезни Альцгеймера, раку молочной железы и даже бесплодию", – добавила она.

Врач обратила внимание, что беременным следует очень внимательно следить за уровнем фолиевой кислоты, поскольку ее дефицит может привести к дефектам нервной трубки и ущемлению спинного мозга у ребенка. Получать витамин можно из зеленых листовых овощей, например шпината, спаржи, брюссельской капусты и брокколи, уточнила Смирнова.

Также, по словам эксперта, источником фолиевой кислоты являются бобовые, печень и яйца. При этом термообработка должна быть щадящей, подчеркнула она.

Помешать усвоению витамина могут спиртные напитки и определенные лекарства, предупредила врач. Первыми признаками недостатка фолиевой кислоты являются слабость, головные боли, снижение веса и нарушение сердцебиения, резюмировала эндокринолог.

Ранее врач Виктор Жиляев отметил, что пальмовое масло используют для профилактики дефицита витамина А, а также оно содержит в том числе витамин Е, который помогает при борьбе с деменцией. Он уточнил, что продукт достаточно калорийный, в нем содержится около 900 калорий на 100 граммов.