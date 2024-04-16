Диетолог Казачкова рассказала о норме вредной еды в рационе

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Раз в две недели можно есть неполезную пищу, если это умещается в суточный калораж человека. Об это рассказала диетолог Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, сладости, жирные блюда и продукты с высоким содержанием соли могут навредить здоровью. Трансжиры, которые содержатся в фастфуде, негативно действую на печень. При частом употреблении такой пищи возникают риски развития жирового гепатоза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог отметила, что от употребления вредной еды будет меньше негативных последствий, если чаще включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Пищевые волокна, которые содержатся в овощах и фруктах, будут абсорбировать часть трансжиров.

"Кроме того, наша микрофлора будет питаться нормально и сможет помочь в переработке неполезной пищи", – заключила Казачкова.

Между тем ученые из Гарвардского университета обнаружили, что риск глаукомы повышается от частого употребления фабричных сладостей, газировки, фастфуда и блюд быстрого приготовления. Специалисты проводили исследование среди 19 255 человек в течение 13 лет, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Участники эксперимента ели пищу, богатую углеводами, жирами и сахаром, чаще четырех порций в день. У них глаукома развивалась чаще в сравнении с людьми, чей рацион состоял из более здоровой и разнообразной еды.

По мнению ученых, вредная пища вызывает окислительный стресс в организме и воспаление. Оно затрагивает органы зрения, в том числе сетчатку глаза. Что впоследствии может привести к серьезным поражениям зрительного нерва и глаукоме.

Ранее врач Оксана Михалева посоветовала отказаться от фастфуда, жареной и жирной пищи во время простуды. По словам эксперта, в период болезни человеку необходима простая в переваривании пища. Организм во время простуды ослаблен, а пищеварение требует много энергии.