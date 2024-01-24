Кардиолог назвал три продукта, которые повышают уровень холестерина

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Повышенный уровень холестерина часто приводит к проблемам со здоровьем, в частности создает угрозу для сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на кардиолога Олега Варфоломеева.

Регулировать уровень холестерина в крови можно с помощью правильного питания.

"В различных продуктах, которые мы употребляем, содержатся разные виды жиров, и именно насыщенные жиры способны поднимать уровень холестерина в крови", – пояснил эксперт.

Наибольшее количество насыщенных жиров, по словам врача, содержится в обработанном мясе, в частности жареном беконе, сосисках, гамбургерах, мясных консервах. Фастфуд также относится к категории продуктов, повышающих холестерин.

Третьим продуктом кардиолог назвал сливочное масло. В нем содержится почти две трети насыщенных жиров.

Вредные масла Варфоломеев рекомендовал заменить на те, которые производятся из овощей и семян. Полезными для организма будут оливковое, рапсовое, подсолнечное и соевое масла.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина назвала самой полезной рыбой лосось. Он содержит большое количество омега-3 жирных кислот и будет полезен для сердца. Также много омега-3 жирных кислот содержится в сельди, скумбрии, сардинах и форели.



"Доктор 24": врач рассказал о полезных продуктах для сердца