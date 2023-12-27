Диетолог перечислил продукты, которые нельзя есть вечером

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Во второй половине дня стоит отказаться от мясных продуктов, колбасы, сосисок, сарделек. Лучше употреблять легкую и усвояемую пищу. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога-консультанта Алексея Кабанова.

Эксперт объяснил, что мясные продукты и переработанные мясные изделия содержат много насыщенных жиров. Их, по мнению Кабанова, стоит в принципе употреблять меньше, чем мы привыкли, также вечером организму тяжелее переварить эти вещества.

Он уточнил, что копчености дают дополнительную нагрузку на печень, соленая продукция – на почки.

"Вашему организму вместо вечернего отдыха придется активно усваивать и выводить вредные канцерогенные вещества, лишнюю соль и насыщенные жиры", – предупредил специалист.

При этом диетолог не рекомендует к употреблению на ночь кисломолочные продукты. Кефир и йогурт с жирностью более 3% добавляют в рацион излишние насыщенные жиры, любая молочная продукция – сахар и антибиотики, считает он.

Помимо этого, не нужно есть сыры, творог, иные молочные продукты, потому что они не дадут отдохнуть ЖКТ, их придется тяжело и долго переваривать, рассказал врач.

Кабанов посоветовал после обеда есть в основном растительную пищу. Например, фруктовый или овощной салат, лобио, смесь из овощей, яйца, рыбу.

Между тем нутрициолог Екатерина Кузина рассказала, от каких пищевых сочетаний лучше отказаться и почему. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее мнению, не стоит употреблять вместе яйца и бекон, омлет с ветчиной, потому что в таких блюдах содержится слишком большое количество животного белка, это повышает холестерин в крови. Она посоветовала есть такие продукты отдельно и с овощами.

Также лучше не завтракать апельсиновым соком и хлопьями одновременно. Данный сок снижает активность ферментов, расщепляющих углеводы. Между тем хлопья являются углеводами. Специалист предложила заменить апельсиновый сок на молоко или на манговый сок.

Картофель с мясом также придется исключить из рациона. Для расщепление белка (мясо) пищеварительная система выделяет фермент пепсин и соляную кислоту, для переваривания углеводов (картофель) – амилазу слюны и альфа-амилазу поджелудочной железы. Сочетание ферментов "тормозит" работу желудка.

Кузина призвала не есть пиццу с газировкой, так как пицца требует много энергии для переваривания, сахар в газировке замедляет этот процесс. Также нежелательным сочетанием она назвала бургер с картошкой фри и посоветовала выбрать что-то одно.

Специалист добавила, что еще одним опасным сочетанием является алкоголь и сладкое, из-за него симптомы интоксикации будут сильнее.

Ранее Екатерина Курбатова рассказала, что для сохранения фигуры необходимо употреблять легкие и низкокалорийные продукты. Так, эксперт рекомендует есть овощи (огурцы, помидоры, брокколи, шпинат и другие низкокалорийные овощи) и фрукты (яблоко, груша, ягоды, апельсины и грейпфруты).

До этого эндокринолог Елизавета Дзантиева сообщила, что, в отличие от медленных углеводов (крупы, макароны), которые постепенно усваиваются в организме и придают энергии, быстрые углеводы могут спровоцировать резкий скачок уровня инсулина в крови из-за активного процесса расщепления.

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