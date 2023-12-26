Врач назвала россиянам безвредные для фигуры продукты на ночь

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Для того чтобы сохранить фигуру, необходимо употреблять легкие и низкокалорийные продукты. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эксперта портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерину Курбатову.

Так, эксперт рекомендует есть овощи (огурцы, помидоры, брокколи, шпинат и другие низкокалорийные овощи) и фрукты (яблоко, груша, ягоды, апельсины и грейпфруты). Однако при этом специалист предупредила, что есть прямо перед сном продукты, в которых содержится много сахара (бананы), нельзя, чтобы не навредить фигуре.

Кроме того, Курбатова посоветовала есть орехи, в которых присутствует много жиров (миндаль), а также морскую капусту, содержащую витамины и минералы. При этом йогурты без добавления сахара тоже могут являться полезным вариантом перекуса ночью без вреда для фигуры.

Однако эксперт напомнила, что некоторым людям достаточно выпить стакан воды перед сном, чтобы утолить голод.

Также специалист уточнила, что количество употребляемой еды должно быть умеренным, а ужин должен быть не менее чем за 2–3 часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу.

Ранее нутрициолог Анна Макарова перечислила ошибки худеющих. Бесполезными она назвала чистки организма, детокс- и монодиеты. Эксперт рекомендовала желающим похудеть грамотно продумать свой рацион с небольшим дефицитом калорий. По словам эксперта, такой подход поможет предотвратить срывы.



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