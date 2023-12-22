Эндокринолог объяснила, как уменьшить вред от быстрых углеводов

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В отличие от медленных углеводов (крупы, макароны), которые постепенно усваиваются в организме и придают энергии, быстрые углеводы могут спровоцировать резкий скачок уровня инсулина в крови из-за активного процесса расщепления. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила эндокринолог Елизавета Дзантиева.

В связи с этим специалист предупредила, что злоупотребление быстрыми углеводами может грозить, например, гиперинсулинемией. После этого, как утверждает врач, человеку снова захочется есть, особенно сладкие продукты, которые относятся к быстрым углеводам.

"Со временем у людей, предрасположенных к нарушению углеводного обмена, развивается инсулинорезистентность, возрастают риски развития сахарного диабета, могут возникнуть проблемы с сосудами, с печенью и так далее", – добавила Дзантиева.

Для того чтобы обезопасить себя, эндокринолог советует "замедлить" углеводный обмен. Для этого необходимо добавить в рацион сложные по составу продукты, например комбинацию из углеводов, белка и клетчатки.

В качестве примера эксперт привела кашу (углевод), которая при употреблении в большом количестве может вызвать скачок инсулина. Однако врач объяснила, что если съесть ее с белком (яйцом, творогом), то выработка инсулина замедлится.

Ранее исследователи Университета Нагои из Японии рассказали, что дисбаланс углеводов в организме может привести к сокращению жизни человека. При этом высокий процент содержания жиров в рационе отрицательно скажется на организме вне зависимости от пола.



"Доктор 24": эксперт рассказала об особенностях углеводов