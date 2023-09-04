Японские исследователи заявили, что дисбаланс углеводов и жиров провоцирует скорую смерть

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Исследователи Университета Нагои из Японии рассказали, что дисбаланс углеводов и жиров в организме может привести к сокращению жизни человека. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Nutrition.

Японские ученые изучили информацию о состоянии здоровья около 46 тысяч женщин и 35 тысяч мужчин, которые рассказали о своем ежедневном рационе. Оказалось, что употребление менее 40% углеводов провоцирует преждевременную смерть от онкологии у мужчин. У женщин же превышение нормы по количеству углеводов в пище (от 65% и более) негативно отразится на продолжительности жизни.

Кроме того, высокий процент содержания жиров в рационе отрицательно скажется на организме вне зависимости от пола.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявлял, что самой вредной пищей для людей старше 60 лет является фастфуд. По его словам, такая пища оказывает серьезную нагрузку из-за того, что в ней не содержится полезных элементов, а только жиры и углеводы и трансжиры.

Последние, по его словам, приводят к увеличению липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина. Также они негативно влияют на все клеточные компоненты, потому что являются достаточно активными молекулами, которые повреждают стенки клеток.

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