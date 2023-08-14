Эндокринолог назвала мясо на мангале и выпечку самыми вредными продуктами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Международной группе ученых удалось провести порядка 800 исследований и выделить наиболее опасные для здоровья человека продукты, ими оказались мясные деликатесы, выпечка, сладкая газировка и мясо, приготовленное на гриле. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эндокринолога Зухру Павлову.

По ее словам, наиболее вредными являются мясные деликатесы, например ветчина, сосиски и бекон. Также урон здоровью человека могут нанести продукты, произведенные при помощи соления, вяления, копчения и других процессов, способствующих улучшению вкуса или сохранности продукта. По словам эндокринолога, все это относится к канцерогенам.

Также при употреблении колбас увеличиваются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, сказала врач.

"Например, риск рака кишечника возрастает на 18%, если каждый день съедать всего 50 граммов промышленно обработанного мяса", – отметила Павлова.

На втором месте находится выпечка, в особенности врач уделяет внимание продуктам из белой муки – хлеб, крекеры, печенья, макароны, все они содержат множество простых углеводов.

"Злоупотребление этими продуктами приводит к инсулинорезистентности и, как следствие, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям", – объяснила она.

Также для человека представляет опасность злоупотребление сладкими газировками и искусственными подсластителями, со временем организм начнет требовать все большего количества сладостей, сказала Павлова.

Не менее вредным и опасным является мясо на гриле, так как при его готовке образуются соединения, которые, по словам врача, могут привести к возникновению рака. Она подчеркнула, что готовка в микроволновке намного полезнее готовки пищи на мангале.

Употребление продуктов с высоким содержанием трансжиров – это жареное, приготовленное во фритюре, фастфуд – может привести к воспалениям, заболеваниям сердца, инсультам, диабету, рубцам на печени и другим хроническим состояниям, предупредила эндокринолог.

Она посоветовала людям обратить внимание на энергетические напитки с кофеином, их употребление может привести к аритмии и нерегулярному сердцебиению.

"А зачастую в них еще и сахара больше, чем воды", – резюмировала врач.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявлял, что самой вредной пищей для людей старше 60 лет является фастфуд. По его словам, такая пища оказывает серьезную нагрузку из-за того, что в ней не содержится полезных элементов, а только жиры и углеводы и трансжиры.

Последние, по его словам, приводят к увеличению липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина. Также они негативно влияют на все клеточные компоненты, потому что являются достаточно активными молекулами, которые повреждают стенки клеток.



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