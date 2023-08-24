Врач предостерегла худеющих от злоупотребления авокадо

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В авокадо содержится много полезных веществ: витамины группы B, калий, фолиевая кислота и витамин К. Однако не стоит употреблять более двух плодов в день, особенно тем, кто следит за фигурой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача превентивной медицины, диетолога и нутрициолога Татьяну Семенову.

По словам эксперта, авокадо стоит исключить из рациона и кормящим женщинам, чтобы предотвратить риск развития диареи у ребенка. Также у некоторых людей могут быть противопоказания к добавлению в рацион этого продукта.

Семенова посоветовала определять с врачом дозировку авокадо при заболеваниях щитовидной железы и панкреатите. Тем, кто никогда не пробовал продукт, она посоветовала начать употреблять его постепенно, добавлять в готовые блюда, чтобы исключить возможную аллергию.

При этом эксперт отметила, что одним из преимуществ авокадо является положительное влияние на пищеварение. В авокадо содержится растворимая клетчатка, которая способствует регуляции аппетита, нормализации уровня глюкозы в крови и укреплению иммунитета. Поэтому при ежедневном употреблении авокадо будет быстро насыщать и помогать контролировать вес, что особенно важно для склонных к метаболическому синдрому людей.

Также продукт оказывает положительное влияние на сердце. Содержащийся в нем калий снижает артериальное давление.

"Еще одно полезное свойство авокадо – это "природный" антидепрессант. Так как этот фрукт содержит жирные кислоты омега-3, добавление в рацион авокадо снижает уровень тревожности", – подчеркнула диетолог.

Кроме этого, в авокадо находится олеиновая кислота (омега-9). Жирные кислоты являются регуляторами процессов памяти и обучения в мозге. Достаточное количество этих насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот обладает антиканцерогенным действием, поделилась Семенова.

По ее данным, авокадо содержит зеаксантин и лютеин – ценные каротиноиды для здоровья глаз. Они особенно хорошо будут усваиваться при помощи высокого содержания жирных кислот фрукта.

Ранее диетолог Андрей Бобровский посоветовал употреблять авокадо при стрессе. Он объяснил, что продукт поможет воспрепятствовать быстрому истощению организма при психоэмоциональных перегрузках и подготовиться к этим самым перегрузкам.

До этого доктор Марият Мухина рассказала, что смузи с содержанием белков, жиров и углеводов считается самым полезным для здоровья. Жиры она предложила взять из авокадо или кокоса.

"Городской стандарт": авокадо