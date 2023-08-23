Диетолог рассказал, что есть при стрессе

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Продуманный рацион может оказать благоприятное воздействие на организм человека в стрессе. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский.

"Есть группы продуктов, которые могут воспрепятствовать быстрому истощению организма при психоэмоциональных перегрузках. Также они могут помочь человеку подготовиться к этим самым перегрузкам", – сказал он.

В первую очередь, к подобным продуктам Бобровский отнес пищу, богатую магнием, цинком, омега-3, омега-6 и фолиевой кислотой. Это может быть клубника, апельсин, мандарин, авокадо, шпинат, морковь, перепелиные яйца и другие.

Жирные кислоты, обратил внимание диетолог, можно найти в жирной рыбе, в частности сельди, скумбрии и салаке. Для снятия психоэмоциональной нагрузки можно включить в рацион орехи и семечки.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее рекомендовал не употреблять на голодный желудок орехи и грибы. Помимо этого, при первом приеме пищи лучше не отдавать предпочтение мясу со специями, свежевыжатым сокам и алкоголю.

