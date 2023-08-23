Диетолог Соломатина объяснила, чем опасны монодиеты

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Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует не пытаться худеть с помощью монодиеты, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам медика, похудеть таким способом получится, но цена может оказаться слишком высокой. Она объяснила, что организм должен регулярно получать определенное количество питательных веществ. Один разгрузочный день он переживет, но длительный дефицит веществ ухудшает здоровье.

Соломатина отметила, что у организма есть запас питательных веществ, и если организму их не хватает, то он раздобудет их из собственных запасов при помощи распада своих же клеток.

"Есть жирорастворимые витамины, которые накапливаются в печени. Но некоторые витамины, вроде витамина С, в организме не накапливаются. При их дефиците какое-то время организм продержится, но недолго", – рассказала она.

Диетолог добавила, что есть более-менее сбалансированные монодиеты. К примеру, в гречневой крупе есть широкая линейка полезных веществ, и дефициты там не такие сильные. Однако при отсутствии ряда веществ монодиета может приводить к неприятным последствиям. Когда человек питается, например, одной куриной грудкой, организму не хватит клетчатки, и начнутся проблемы с иммунитетом.

Ранее россиянам рассказали, что поможет избавиться от жира на животе. По словам врача-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева, это правильное дробное питание, ограничение калорийности и физические нагрузки. Кроме того, для избавления от жира на животе подойдет классическая схема составления рациона.