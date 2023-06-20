Врач рассказал, кому нельзя пить кофе в жару

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Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется пить кофе в жару. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Если у человека есть артериальная гипертония, имеются перебои в работе сердца и он реагирует на кофе, то для него это нежелательный напиток, тем более в жару", – отметил эксперт.





Михаил Гинзбург врач-диетолог В жаркую погоду все неприятные эффекты от кофе могут усиливаться. То есть может неконтролируемо повышаться давление, появляться перебои в работе сердца и так далее. Поэтому при таких проблемах со здоровьем кофе пить нельзя. Но если человек ничем не болеет, то употреблять напиток ему не возбраняется.

Также стоит учитывать, что у некоторых людей горячий напиток способен нарушать терморегуляцию. "То есть кофе может как бы способствовать перегреванию на жаре. Но это бывает не у всех. Здесь горячий чай, поскольку объем больше, будет действовать едва ли не хуже, чем чашка кофе, так как последняя обычно меньше", – заключил диетолог.

Ранее был назван самый полезный для организма вид кофе. В частности, речь идет о напитке из зерен, которые прошли ферментацию. Отмечается, что в них присутствует больше микроэлементов, а также флора. Последняя может в том числе принести пользу при дисбактериозе.

