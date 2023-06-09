Диетолог рассказала, сколько раз в неделю можно есть мороженое

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Слишком частое употребление мороженого будет негативно сказываться на здоровье человека. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Чем меньше мы употребляем мороженого, тем лучше. Лучше один раз в неделю, если имеется в этом необходимость", – посоветовала она.





Елена Соломатина врач-диетолог Мороженое – это достаточно калорийный продукт. Поэтому он опасен с точки зрения образования жира. Если человек склонен к набору лишнего веса, много мороженого есть нельзя.

Кроме того, в составе мороженого содержится много сахара. Также в лакомстве могут быть консерванты и искусственные красители. "Сахар – это повышение уровня глюкозы в крови. Различные добавки – неполезная нагрузка на печень и на весь организм", – заключила диетолог.

Ранее был назван самый вредный сорт мороженого. В частности, речь идет о пломбире, поскольку в нем присутствуют и сахар, и жир. Особенно плохо, если продукт произведен с добавлением пальмового масла. Кроме того, необходимо следить, чтобы в нем не было других заменителей молочного жира, так как все это будет негативно влиять на сосуды. Отмечается, что в результате употребления пломбира не исключено развитие атеросклероза.

