Диетолог назвал самое вредное мороженое

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Пломбир считается самым вредным мороженым для здоровья. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Наиболее вредное мороженое – это пломбир. Здесь сочетается сахар и жир. В нем, скорее всего, есть и трансжиры. Особенно если пломбир был сделан с добавлением заменителей молочного жира, пальмового масла и так далее. Могут быть и конечные продукты гликирования", – предупредил эксперт.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Все эти факторы пагубно действуют на сосудистую стенку, вызывают развитие атеросклероза и сокращают продолжительность жизни.

Наименее вредным для здоровья является замороженный фруктовый сок. "Единственное, в нем может быть сахар. Но в конце концов можно сделать его самостоятельно и без сахара", – отметил диетолог.

Вместе с тем Гинзбург напомнил, что употребление любого вида мороженого может привести к переохлаждению глотки, гортани и спровоцировать развитие простуды.

Ранее россиянам посоветовали не сочетать горячие напитки с мороженым. Дело в том, что резкий перепад температур способен негативно сказываться на здоровье зубов. В частности, существует риск образования в эмали микротрещин. Впоследствии туда проникают бактерии, которые провоцируют развитие кариеса.

