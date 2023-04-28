Врач рассказала, с какими продуктами запрещено сочетать горячие напитки

Фото: depositphotos/tashka2000

Горячие напитки не рекомендуется сочетать с газировкой, а также с острыми, кислыми, ферментированными и холодными продуктами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, горячие напитки сами по себе сильно раздражают слизистую. В сочетании с некоторыми продуктами этот эффект будет усиливаться.





Елена Соломатина врач-диетолог Если мы употребляем острые продукты, которые обладают раздражающим действием, к примеру перец или имбирь, и запиваем их горячим напитком, то ожог и раздражение могут быть слишком сильными. Кислые продукты, например клюква, в сочетании с горячими напитками тоже будут сильно раздражать слизистую.

Кроме того, горячие напитки способны разрушать полезные вещества из фруктов и ягод. "Если добавить ломтик лимона в очень горячий чай, то витамин C разрушится. То есть останется просто ощущение кислоты", – объясняет эксперт.

Также с горячими напитками не стоит сочетать газировку. "Углекислый газ раздражает слизистую, горячий напиток – тоже, причем очень сильно. Соответственно, в дуэте раздражение будет еще больше", – говорит диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Сложно перевариваемую, тяжелую еду, например шашлык из свинины, не нужно запивать горячей водой. Для того чтобы выделить пищеварительные соки, ферменты, нашему организму требуется определенная, комфортная для него температура. Не холодная и не горячая. Лучше всего наш организм воспринимает температуру до 37 градусов.

Не следует запивать горячими напитками и холодные продукты. Сильный перепад температур будет оказывать разрушающее воздействие на эмаль зубов. "Очень многие запивают мороженое горячим кофе. Появляются микротрещинки в зубах, и дальше туда устремляются бактерии, которые вызывают кариес. То есть очень сильно страдает защита эмали", – предупредила врач.

Любые ферментированные продукты, к которым относятся йогурт, простокваша, ряженка, квашеная капуста, также не следует запивать горячими напитками. "Смысл таких "живых" продуктов в том, что в них содержатся пробиотики. Когда мы запиваем эти продукты горячими напитками, пробиотики просто не выживают в этой среде, частично мы их убиваем", – заключила Соломатина.

Ранее россиян предупредили о рисках развития онкологии из-за употребления слишком горячих напитков. Дело в том, что от высоких температур страдает слизистая. Постоянное ее травмирование может спровоцировать рак пищевода. Поэтому рекомендуется отказаться от напитков, температура которых превышает 40 градусов.

