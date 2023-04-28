14:50Общество
Врач рассказала, с какими продуктами запрещено сочетать горячие напитки
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Горячие напитки не рекомендуется сочетать с газировкой, а также с острыми, кислыми, ферментированными и холодными продуктами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, горячие напитки сами по себе сильно раздражают слизистую. В сочетании с некоторыми продуктами этот эффект будет усиливаться.
Кроме того, горячие напитки способны разрушать полезные вещества из фруктов и ягод. "Если добавить ломтик лимона в очень горячий чай, то витамин C разрушится. То есть останется просто ощущение кислоты", – объясняет эксперт.
Также с горячими напитками не стоит сочетать газировку. "Углекислый газ раздражает слизистую, горячий напиток – тоже, причем очень сильно. Соответственно, в дуэте раздражение будет еще больше", – говорит диетолог.
Не следует запивать горячими напитками и холодные продукты. Сильный перепад температур будет оказывать разрушающее воздействие на эмаль зубов. "Очень многие запивают мороженое горячим кофе. Появляются микротрещинки в зубах, и дальше туда устремляются бактерии, которые вызывают кариес. То есть очень сильно страдает защита эмали", – предупредила врач.
Любые ферментированные продукты, к которым относятся йогурт, простокваша, ряженка, квашеная капуста, также не следует запивать горячими напитками. "Смысл таких "живых" продуктов в том, что в них содержатся пробиотики. Когда мы запиваем эти продукты горячими напитками, пробиотики просто не выживают в этой среде, частично мы их убиваем", – заключила Соломатина.
Ранее россиян предупредили о рисках развития онкологии из-за употребления слишком горячих напитков. Дело в том, что от высоких температур страдает слизистая. Постоянное ее травмирование может спровоцировать рак пищевода. Поэтому рекомендуется отказаться от напитков, температура которых превышает 40 градусов.
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