Диетолог назвал лучшее время для употребления кисломолочных продуктов

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Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, как получить максимальную пользу от кисломолочных продуктов.

По словам специалиста, следует употреблять их не менее чем через полтора часа после еды, чтобы не уменьшить благотворное влияние бифидобактерий на пищеварительную систему.

"Кисломолочные продукты нормализуют микрофлору кишечника благодаря так называемым бифидобактериям, которыми большинство из них достаточно богаты. По-другому их называют еще пробиотики. Чтобы получить максимум пользы от бифидобактерий, очень важно употреблять кисломолочные продукты на голодный желудок", – сказал диетолог в интервью радио Sputnik.

Бобровский подчеркнул, что для достижения оздоровительного эффекта натуральный пробиотик следует принимать не менее двух недель подряд. Он добавил, что в отличие от молока, кисломолочные продукты можно употреблять и на ночь, однако не нужно превышать суточную норму.

"Если мы говорим, например про кефир, рекомендация – в среднем 1–2 стакана в день, если говорим про творог – 100 граммов в день этого продукта, возможно, не каждый день", – добавил врач.

Специалист отметил, что кисломолочные продукты содержат ценные белки и кальций, являются поставщиками аминокислот. Особенно все эти элементы, продолжил Бобровский, нужны растущему и выздоравливающему организму.

Ранее диетолог Александра Лапина рассказала, что самым полезным кисломолочным продуктом является кефир, поскольку в нем содержатся белки, жиры и микроэлементы. Кроме того, продукт положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также помогает улучшить обмен веществ.

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