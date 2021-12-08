Нутрициолог рассказала, кому не рекомендуется есть сметану

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Сметану не стоит давать детям в возрасте до 1,5 лет, поскольку система желудочно-кишечного тракта еще не готова полноценно переварить такой вид белка, рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.

Она также добавила, что при гастрите, проблемах с печенью и желчным пузырем этот продукт следует употреблять крайне аккуратно.

"Сметана – это кисломолочный продукт (сливки и закваска) с достаточно высоким содержанием жира – от 10% до 30% – поэтому важно соблюдать меру", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Полезным этот продукт является для детей, пожилых людей и людей с высокой физической активностью, подчеркнула нутрициолог. Она добавила, что сметана содержит витамины А, С, Е, К, D, группы В, аминокислоты, цинк, калий, кальций и благотворно влияет на процесс пищеварения и микрофлору.

"Полезна для красоты кожи, волос, ногтей", – подчеркнула Ковиненко.

Ранее диетолог Александра Лапина рассказала, что самым полезным молочным продуктом является кефир, поскольку содержит белки, жиры и микроэлементы. Кроме того, продукт положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также помогает улучшить обмен веществ.