Нутрициолог рассказала, кому не рекомендуется есть сметану

Фото: depositphotos/5PH
Сметану не стоит давать детям в возрасте до 1,5 лет, поскольку система желудочно-кишечного тракта еще не готова полноценно переварить такой вид белка, рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.
Она также добавила, что при гастрите, проблемах с печенью и желчным пузырем этот продукт следует употреблять крайне аккуратно.
"Сметана – это кисломолочный продукт (сливки и закваска) с достаточно высоким содержанием жира – от 10% до 30% – поэтому важно соблюдать меру", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Полезным этот продукт является для детей, пожилых людей и людей с высокой физической активностью, подчеркнула нутрициолог. Она добавила, что сметана содержит витамины А, С, Е, К, D, группы В, аминокислоты, цинк, калий, кальций и благотворно влияет на процесс пищеварения и микрофлору.
"Полезна для красоты кожи, волос, ногтей", – подчеркнула Ковиненко.
Ранее диетолог Александра Лапина рассказала, что самым полезным молочным продуктом является кефир, поскольку содержит белки, жиры и микроэлементы. Кроме того, продукт положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также помогает улучшить обмен веществ.
"Тест": сметаны
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: