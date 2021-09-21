Диетолог рассказал, чем можно без опаски заедать стресс

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При сильном стрессе и усталости можно есть кисломолочные продукты и шоколад. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда", приводя рекомендации врача-диетолога Алексея Ковалькова.

"Заходите в любой магазин и покупайте сладкий йогурт, даже если в нем есть добавки. Там есть и углеводы, и жиры, вы получите эндорфины, но особо не поправитесь. Как разовое такое кисломолочное хорошо", – рассказал специалист.

Он отметил, что в минуты особенно сильного напряжения можно съесть и шоколад. Главное при этом – соблюдать меру.

"Его можно съесть, когда приспичит. Я, например, могу есть одну шоколадку несколько месяцев. Но главное – уметь остановиться. Если не можете, тогда лучше не есть его", – объяснил Ковальков.

Диетолог уверен, что запивать шоколад можно чаем, который при похудении даже полезен.

"Пуэр входит в золотые рекомендации по похудению. Белый или молочный улун тоже хороши. Даже есть вытяжки из зеленого чая, которые входят в комплекс жиросжигания", – отметил врач.

Он добавил, что черный кофе на голодный желудок пить нежелательно, поскольку люди, у которых есть проблемы с пищеварением, могут испытывать после этого дискомфорт.

Диетолог клиники Майо, доктор медицины Кэтрин Зерацки рассказала, что продукты с высокой степенью обработки могут навредить здоровью и долголетию.