Диетолог объяснила, как нужно питаться для сохранения молодости кожи

Фото: depositphotos/luminastock
Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, какой способ питания поможет избавиться от возрастных изменений. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Основной причиной появления морщин считается сокращение выработки коллагена в коже. Это также может приводить и к возрастному опущению тканей, появлению второго подбородка.
"Коллаген – это один из самых распространенных белков в организме человека, его массовая доля составляет 6% от веса тела. Коллаген присутствует практически во всех тканях организма, это главный структурный протеин, который формирует наше тело и обеспечивает прочность тканей, фактически он удерживает или связывает клетки вместе", – поделилась Иванникова.
Кроме того, эксперт добавила, что среди научного сообщества есть мнение, что остановить процессы старения кожи возможно с помощью дополнительного приема продуктов с высоким содержанием коллагена. Это поможет увеличить плотность коллагеновых фибрилл и плотность фибробластов (клеток, отвечающих за выработку коллагена в коже). Но убедительных данных из исследований для подтверждения этого предположения пока не было получено, отметила эксперт.
Тем не менее диетолог считает, что для сохранения молодости и похудения не стоит назначать себе диету самостоятельно, это должен делать специалист. Также важно обращать внимание на способ приготовления пищи: необходимо исключить блюда, приготовленные с помощью обжарки, особенно во фритюре.
Ранее диетолог Ольга Деккер назвала три бюджетных продукта с высоким содержанием полезных веществ. Среди них оказались гречка, семена льна и морская капуста.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: