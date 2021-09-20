Диетолог объяснила, как нужно питаться для сохранения молодости кожи

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Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, какой способ питания поможет избавиться от возрастных изменений. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Основной причиной появления морщин считается сокращение выработки коллагена в коже. Это также может приводить и к возрастному опущению тканей, появлению второго подбородка.

"Коллаген – это один из самых распространенных белков в организме человека, его массовая доля составляет 6% от веса тела. Коллаген присутствует практически во всех тканях организма, это главный структурный протеин, который формирует наше тело и обеспечивает прочность тканей, фактически он удерживает или связывает клетки вместе", – поделилась Иванникова.

Кроме того, эксперт добавила, что среди научного сообщества есть мнение, что остановить процессы старения кожи возможно с помощью дополнительного приема продуктов с высоким содержанием коллагена. Это поможет увеличить плотность коллагеновых фибрилл и плотность фибробластов (клеток, отвечающих за выработку коллагена в коже). Но убедительных данных из исследований для подтверждения этого предположения пока не было получено, отметила эксперт.

Тем не менее диетолог считает, что для сохранения молодости и похудения не стоит назначать себе диету самостоятельно, это должен делать специалист. Также важно обращать внимание на способ приготовления пищи: необходимо исключить блюда, приготовленные с помощью обжарки, особенно во фритюре.

Ранее диетолог Ольга Деккер назвала три бюджетных продукта с высоким содержанием полезных веществ. Среди них оказались гречка, семена льна и морская капуста.

