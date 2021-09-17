Диетолог назвала три бюджетных продукта с множеством полезных веществ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В число самых бюджетных продуктов с массой полезных веществ входят семена льна, морская капуста и гречка. Об этом сообщила диетолог Ольга Деккер в своем Instagram.

По ее словам, в семенах льна содержатся витамины А, В, Е и F, а также железо, кальций, магний и цинк. Кроме того, они богаты омега-3, омега-6 и клетчаткой.

"Семена льна снижают риск развития онкологии, нормализуют работу сердца и желудочно-кишечного тракта. Они также помогают регулировать сахар в крови", – отметила Деккер.

Помимо витаминов, подчеркнула диетолог, в морской капусте есть много йода. Это помогает выводить из организма токсины. Врачи часто советуют включить в рацион морскую капусту при заболеваниях щитовидной железы. Однако у этого продукта есть противопоказания, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.

Гречка, по словам Деккер, не содержит крахмала или глютена. Кроме того, в ней много витамина В, антиоксидантов, железа и клетчатки.

Ранее врач перечислила продукты, которые помогают быстро снизить уровень холестерина в крови. При этом специалист подчеркнула, что не стоит забывать и о лекарственных методах борьбы с этим недугом.