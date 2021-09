Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Фото: depositphotos/sarsmis

Людям, достигшим 30-летнего возраста, нужно отказаться от употребления продуктов, которые могут спровоцировать различные заболевания и отразиться на внешнем виде. Об этом сообщает News.ru.

Обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала, что в первую очередь нужно отказаться от сладких йогуртов, в которых сахара столько же, сколько в креманке мороженого. Также она отмечает, что под запрет подпадают пирожные, кексы и лепешки на завтрак.

Очень вредной Смит назвала и газировку.

"Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе", – подчеркнула обозреватель.

В перечень запрещенных продуктов попали мясо с хрустящей корочкой, соевый и сырный соусы, салями, хот-доги, чипсы, маргарин, бекон, белый хлеб, кофе со льдом, мороженое с кофеином, вегетарианские бургеры, консервированные фрукты, пиво и алкогольные коктейли.

Смит утверждает, что люди, исключившие из рациона перечисленные продукты, будут стареть "изящно" и оставаться в хорошей форме.

Ранее диетолог Федерика Амати рассказала, какие три продукта позволяют увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь. В их числе оказались оливковое масло первого отжима, действующее как антиоксидант, продукты с высоким содержанием клетчатки, положительно влияющие на кишечник, а также зелень и листовые овощи, противодействующие окислительным процессам.

Кроме того, специалист в области долголетия и системный биолог из Великобритании Эндрю Стил рассказал о привычках, замедляющих процесс старения. По словам Стила, чтобы продлить молодость, нужно быть физически активным, отказаться от пищевых добавок, иметь полноценный сон и разнообразный рацион с большим количеством овощей и фруктов.