Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Фото: depositphotos/sarsmis
Людям, достигшим 30-летнего возраста, нужно отказаться от употребления продуктов, которые могут спровоцировать различные заболевания и отразиться на внешнем виде. Об этом сообщает News.ru.
Обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала, что в первую очередь нужно отказаться от сладких йогуртов, в которых сахара столько же, сколько в креманке мороженого. Также она отмечает, что под запрет подпадают пирожные, кексы и лепешки на завтрак.
Очень вредной Смит назвала и газировку.
"Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе", – подчеркнула обозреватель.
В перечень запрещенных продуктов попали мясо с хрустящей корочкой, соевый и сырный соусы, салями, хот-доги, чипсы, маргарин, бекон, белый хлеб, кофе со льдом, мороженое с кофеином, вегетарианские бургеры, консервированные фрукты, пиво и алкогольные коктейли.
Смит утверждает, что люди, исключившие из рациона перечисленные продукты, будут стареть "изящно" и оставаться в хорошей форме.
Ранее диетолог Федерика Амати рассказала, какие три продукта позволяют увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь. В их числе оказались оливковое масло первого отжима, действующее как антиоксидант, продукты с высоким содержанием клетчатки, положительно влияющие на кишечник, а также зелень и листовые овощи, противодействующие окислительным процессам.
Кроме того, специалист в области долголетия и системный биолог из Великобритании Эндрю Стил рассказал о привычках, замедляющих процесс старения. По словам Стила, чтобы продлить молодость, нужно быть физически активным, отказаться от пищевых добавок, иметь полноценный сон и разнообразный рацион с большим количеством овощей и фруктов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: