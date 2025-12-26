Форма поиска по сайту

26 декабря, 12:20

Экономика

Почетных экономистов наградили в Москве

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Звания "Почетный экономист города Москвы" и "За безупречную службу городу Москве" вручены руководителям и сотрудникам экономических факультетов и кафедр вузов, научных и банковских организаций. Почетные награды от имени столичного правительства вручила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"С экономикой и финансами работа связана у 725 тысяч москвичей – это почти 9% от общего числа занятых. Экономисты работают в самых разных отраслях: от финансовой сферы до промышленности", – отметила Багреева.

По ее словам, экономическая специальность уже многие годы является одной из самых популярных направлений высшего образования. Ее выбирает каждый четвертый студент столичных вузов. В это же время на Москву приходится около трети от всех российских студентов-экономистов.

"Более 40% студентов, поступивших в прошлом году на это направление в столичные вузы, приехали из других регионов", – указала Багреева.

Во время церемонии награждения она отметила, что за каждым экономистом, финансистом, ученым и преподавателем стоят годы исследований, терабайты проанализированных данных и сотни подготовленных специалистов.

"Благодарим их за этот капитал и эту экспертизу", – подчеркнула заммэра.

Документ о присвоении почетных званий подписал Сергей Собянин. В частности, знака отличия "За безупречную службу городу Москве" удостоен ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Лобанов. Такую награду вручают за вклад в развитие столицы и многолетнюю плодотворную деятельность.

Звание "Почетный экономист города Москвы" присвоили 23 специалистам:

  • директору Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александру Широву, замдиректора Игорю Фролову и Дмитрию Кувалину, замдиректора по научной работе Ольге Кузнецовой, завлабам Михаилу Ксенофонтову, Михаилу Гусеву и Андрею Колпакову;
  • директору центра статистики и науки о данных РЭУ имени Г. В. Плеханова Никите Эпштейну, доценту кафедры экономической теории Елене Казариновой, доценту кафедры государственного и муниципального управления Наталье Булей, доценту кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий Дмитрию Бусалову, профессору кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна Светлане Панасенко и доценту кафедры государственных и муниципальных финансов Алле Чаловой;
  • профессору департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Светлане Авдашевой и директору института "Центр развития" Наталье Акиндиновой;
  • начальнику экономического управления ГУ ЦБ России по ЦФО Елене Буздалиной, замначальника отдела контроля достоверности взаимодействия с правоохранительными органами Светлане Диановой, замначальника экономического управления Татьяне Иголкиной, советнику экономического управления Анне Ильиной, заведующей кладовой отдела кассовых операций № 2 кассового центра Елене Крупице, замначальника управления безопасности Анне Маслениковой, замначальника отдела регионального анализа и обработки данных экономического управления Ирине Соловьевой;
  • руководителю центра макроэкономического анализа "Альфа-Банка" Наталье Орловой.

Ранее Сергей Собянин вручил государственные награды и награды столицы заслуженным москвичам. В частности, градоначальник вручал ордена Пирогова, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали ордена "Родительская слава" и другие.

Также москвичи удостоены почетных званий, грамот и благодарностей Владимира Путина, знаками отличия "За заслуги перед Москвой", "За безупречную службу городу Москве".

экономикагород

