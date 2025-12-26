Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 13:47

Транспорт

Приложение карты москвича станет доступно студентам в "Метро Москвы" в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение карты москвича станет доступно студентам в сервисе "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Первая тестовая группа совершила уже 100 успешных поездок с помощью виртуального приложения в метро, МЦК и наземном транспорте, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В настоящий момент проверяется стабильность и корректность системы, тестируется и улучшается скорость работы платежного сервиса, а также собирается обратная связь для улучшения функционала.

Сервис станет доступен всем студентам в приложении "Метро Москвы" на базе QR-кодов со смартфонами любого производителя.

Вице-мэр подчеркнул, что виртуальное транспортное приложение для карты москвича создано полностью на базе российских технологий, а также позволит покупать и использовать все льготные абонементы для обучающихся без пластикового носителя.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина уже в 2026 году запустим сервис для всех студентов, которые пользуются картой москвича", – заключил Ликсутов.

Ранее заммэра рассказывал, что искусственный интеллект теперь обрабатывает 53% базы знаний чат-бота Александры. В настоящее время нейросеть способна ответить на интересующие пользователей вопросы по темам наземного транспорта, трамваев и СИМ. В результате с начала года было решено около 460 тысяч проблем горожан.

Новые терминалы по продаже билетов появились в городском транспорте Москвы

Читайте также


транспортгород

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика