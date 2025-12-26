26 декабря, 13:47Транспорт
Приложение карты москвича станет доступно студентам в "Метро Москвы" в 2026 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Приложение карты москвича станет доступно студентам в сервисе "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Первая тестовая группа совершила уже 100 успешных поездок с помощью виртуального приложения в метро, МЦК и наземном транспорте, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В настоящий момент проверяется стабильность и корректность системы, тестируется и улучшается скорость работы платежного сервиса, а также собирается обратная связь для улучшения функционала.
Сервис станет доступен всем студентам в приложении "Метро Москвы" на базе QR-кодов со смартфонами любого производителя.
Вице-мэр подчеркнул, что виртуальное транспортное приложение для карты москвича создано полностью на базе российских технологий, а также позволит покупать и использовать все льготные абонементы для обучающихся без пластикового носителя.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина уже в 2026 году запустим сервис для всех студентов, которые пользуются картой москвича", – заключил Ликсутов.
Ранее заммэра рассказывал, что искусственный интеллект теперь обрабатывает 53% базы знаний чат-бота Александры. В настоящее время нейросеть способна ответить на интересующие пользователей вопросы по темам наземного транспорта, трамваев и СИМ. В результате с начала года было решено около 460 тысяч проблем горожан.
Новые терминалы по продаже билетов появились в городском транспорте Москвы