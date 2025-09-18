Чат-бота московского транспорта Александру научили строить маршруты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Чат-бота столичного транспорта Александру научили строить маршруты, рассказали в пресс-службе Дептранса Москвы.

Функция доступна на всех самых популярных платформах цифрового помощника, включая приложение "Метро Москвы" и сообщество "Московское метро" в соцсети "ВКонтакте".

Александра показывает самые быстрые маршруты с использованием всех видов городского транспорта, которые строятся на основе Единого картографического сервиса ЦОДД. Чат-бот описывает путь, после чего схему можно будет посмотреть в приложении 2ГИС.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что чат-бот круглосуточно обрабатывает множество обращений. Можно узнать все о работе любых видов транспорта или навигации, а также другую важную информацию.

"Виртуальный ассистент уже ответил более чем на 15 миллионов запросов горожан. А с начала этого года он стал работать еще эффективнее благодаря внедрению нейросетей. Продолжаем развивать цифровые сервисы для удобства пользователей по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект начал помогать чат-боту Александре отвечать на вопросы о работе Московских центральных диаметров (МЦД) и пригородных электропоездов на всех 10 платформах, где доступен виртуальный помощник. С начала года к нейросетям было подключено свыше 30% базы данных виртуального помощника.

