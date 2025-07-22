Тестирование нейроголоса в аудиосообщениях началось в столичном метро

В Московском метрополитене начали тестировать нейроголос в аудиосообщениях, передает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В ведомстве напомнили о постоянном внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в систему городского транспорта. В частности, с начала 2025 года нейросеть помогает чат-боту Александре отвечать на вопросы граждан. Теперь в рамках пилотного проекта ИИ будет применяться в работе дикторов московского метро.

Аудиоинформирование – один из важнейших способов общения с пассажирами, отметил Ликсутов. Иногда в работе метро происходят изменения и готовить объявления необходимо оперативно для каждой ситуации. Эту задачу поможет решить нейроголос.

С его помощью аудиофайл можно создать удаленно. Для этого специалистам нужно подготовить текст, загрузить его в программу и настроить голос – выбрать тембр, интонацию и длину пауз. При этом ИИ обучали на реальных записях дикторов метро.

Тестирование нейроголоса пройдет на Сокольнической линии, где много пересадок на МЦК, МЦД и другие линии метро. На этой же ветке располагается станция "Комсомольская" – лидер по числу объектов инфраструктуры, которые объявляют дикторы.

"Голоса в нейрообработке позволяют создавать оперативные аудиообъявления в едином стиле Московского транспорта. После пилотного запуска технологии на Сокольнической линии примем решение о дальнейшем использовании ее в метро и за его пределами. При этом будем учитывать пожелания пассажиров", – добавил Ликсутов.

Кроме того, на всех турникетах столичного метрополитена появится биометрия, рассказал вице-мэр ранее. Платежное оборудование для прохода на станции подключат к сервису до конца года. В настоящее время такой способ оплаты проезда действует на 138 станциях.