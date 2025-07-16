Биометрия заработает на всех турникетах Московского метрополитена

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Биометрия появится на всех турникетах Московского метрополитена, сообщает в своем телеграм-канале Дептранс со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, платежное оборудование для прохода на станции подключат к сервису до конца текущего года. Он уточнил, что на прошлой неделе специалисты завершили работы на Солнцевской линии. В результате данный способ оплаты появился на 138 станциях.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться биометрией на всех станциях Троицкой, Бутовской, Некрасовской и Филевской ветках. При этом сервисом оснащены около 1,5 тысячи турникетов общественного транспорта в столице.

Ликсутов напомнил, что Москва занимает первое место по числу видов транспорта, в которых горожане и туристы могут воспользоваться биометрией. В частности, этот способ оплаты доступен в метро, на МЦК, "Аэроэкспрессе", регулярных речных маршрутах и ряде станций МЦД.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать в столичном транспорте лучшие российские платежные решения для удобства пользователей", – отметил заммэра.

В текущем году в метро появятся турникеты нового поколения. Они будут отличаться высокой надежностью и пропускной способностью. Кроме того, турникеты оборудуют современными системами оплаты, в том числе биометрией.

Данные турникеты отличаются от старых более узкими тумбами. Помимо этого, в них будет предусмотрена световая индикация статуса оплаты, виброотклик для слабовидящих и возможность прохода с двух сторон.