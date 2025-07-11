Оплата по биометрии появилась на всех турникетах четырех линий московского метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры московского метро смогут оплатить проезд с помощью биометрии на всех 286 турникетах станций Троицкой, Бутовской, Филевской и Некрасовской линий, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

До этого распознавание лица работало только на двух турникетах в каждом вестибюле станций.

Подключить биометрию для оплаты можно в официальном приложении "Метро Москвы". Для этого нужно сфотографироваться и привязать банковскую карту и "Тройку".

"Биометрия – это удобный и безопасный способ оплаты проезда. Все данные пользователей надежно зашифрованы, а сама система имеет банковский уровень защиты", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

До конца 2025 года столичные власти планируют установить новые турникеты на станциях городского метро. Все они смогут распознавать лица и будут оборудованы современными системами оплаты.