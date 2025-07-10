Художники нарисовали портреты пассажиров "Новокузнецкой" ко Дню московского транспорта

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Художники рисовали портреты пассажиров станции метро "Новокузнецкая" в рамках акции проекта "Искусство в метро", сообщили в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Мероприятие прошло в честь Дня московского транспорта.

В течение двух часов живописцы создавали красками и карандашами образы обычных москвичей. Желающие могли забрать свои портреты домой.

"Искусство в метро" реализуют сотрудники столичного Дептранса и московского метро. Проект поддерживает объединение "Выставочные залы Москвы".

Ранее акция с художниками прошла на открытии новой постоянной галереи на станции "Сокольники". Живописцы вдохновлялись ее атмосферой и современной архитектуры города и писали картины. Творцы показали свои работы широкой публике.