Телеканал Москва 24 присоединится к Дню московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Телеканал Москва 24 присоединится к общегородскому празднику День московского транспорта в пятницу, 11 июля.

В этот день в 11:40 руководитель Театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимир Машков посетит проект "Москва едет", который ведет советник заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова.

Артист расскажет, как проходили съемки фильма "Папа" на станции метро "Киевская", и поделится своей задумкой о запуске трамвая по Чистым прудам. Транспорт станет своеобразным путешествием по истории района и театра "Современник".

Кроме того, редакция "Это Москва. Инфраструктура" в рамках эксперимента узнает, как быстрее проехать через всю Москву: на метро или по экспресс-маршрутам.

Тем временем ведущая "Атмосферы" Наталья Мелехина расскажет зрителям телеканала о погоде в форме сотрудницы метрополитена. Вещать ей предстоит со станции метро "Воробьевы горы".

Также машинист-инструктор Павел Ткач в эфире программы "Это Москва. Люди" поделится со зрителями подробностями своего рабочего дня. Гость передачи объяснит, из чего складывается его рабочий день, может ли он получить обратную связь от пассажиров и за что любит свою работу.

Под конец дня руководитель управления по транспорту "Сколково" Кирилл Жанайдаров станет гостем "Мослектория". Он расскажет, когда руль станет пережитком прошлого и почему машина с беспилотным управлением видит дальше и больше человека. Также зрители узнают, где можно быстро зарядить электромобиль и как заработать на роботах-перевозчиках.

Кроме того, москвичи и гости города смогут посетить экскурсию в электродепо "Измайлово". Мероприятие пройдет в ночь с 18 на 19 июля в рамках проекта "Экскурсии в метро". Участники смогут узнать, как работает столичный метрополитен, а также покататься на историческом ретропоезде.

Состав будет останавливаться на значимых станциях Арбатско-Покровской и Филевской линий. На маршруте будет предусмотрена остановка на метромосту, откуда открывается вид на город.