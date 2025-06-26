Russpass запустил бесплатные автобусные экскурсии по площадкам "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Туристический сервис Russpass запустил бесплатные автобусные экскурсии нового формата. Двухэтажный автобус будет курсировать по различным локациям проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

"Любоваться красотами города, слушая рассказы гида, и параллельно составлять собственные маршруты для дальнейшего изучения понравившихся мест – это новый формат автобусных экскурсий, который заработал в столице несколько дней назад. Называется он Russbus", – говорится в сообщении.

Чтобы попасть на экскурсии, необходимо заранее зарегистрироваться в сервисе. Это позволит горожанам и туристам отмечать через платформу понравившиеся места, узнавать о предстоящих событиях и регистрироваться на них прямо во время поездки.

Автобус будет работать по выходным дням до наступления осенних холодов. Всего в течение одного дня планируется проводить по три двухчасовые экскурсии, которые будут стартовать в 12:00, 14:00 и 16:00.

В салоне автобуса будет присутствовать гид-ведущий, который познакомит пассажиров с городом и его историей. Также он расскажет о музеях и театрах и поможет спланировать культурный досуг. При этом те, кто захочет узнать больше, смогут воспользоваться аудиогидом.

Russbus будет предлагать не только дневные экскурсии по Москве, но и вечерние поездки по мегаполису в летний сезон. Посетить их удастся также в выходные дни в 18:00.

Маршрут останется тем же, что и в дневное время, но вместо гида путешественников будет сопровождать профессиональный диджей. Вместе с тем для вечерних рейсов будет действовать возрастное ограничение. Посетителям должно быть не менее 16 лет.

Отправной точкой автобуса станет остановка у парка искусств "Музеон". В рамках экскурсии предусмотрены посещения таких площадок "Лета в Москве", как Парк Горького, усадьбы XIX века с Музеем П. И. Чайковского, Патриаршие пруды, Екатерининский парк, Цветной бульвар, Чистые пруды и сад имени Н. Э. Баумана. После этого Russbus будет возвращаться к исходной точке через Болотную площадь.

Вместе с тем программа Russbus предусматривает остановки у популярных туристических достопримечательностях. Гид подробно расскажет о каждом объекте. Также во время поездки можно будет приобрести билеты на мероприятия, которые проходят на культурных площадках города.

Проект "Лето в Москве" подготовил для гостей мастер-классы, спектакли и концерты, а также увлекательные цирковые шоу, которые пройдут 27, 28 и 29 июня. В частности, на площадке "Литературный бульвар" 27 июня пройдет встреча, посвященная детскому писателю Николаю Носову. В этот же день для желающих проведут мастер-классы в арт-павильоне "Ракета" проекта "Сделано в Москве", который находится на улице Рождественке.