Какую программу подготовили на площадках "Лета в Москве" 27–29 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Лето в Москве" 27, 28 и 29 июня подготовил для гостей мастер-классы, спектакли и концерты, увлекательные цирковые шоу и многое другое. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках проекта в городе проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". В пятницу, 27 июня, желающие смогут принять участие в состязании на улице Адмирала Руднева, а 28 июня – на улице Введенского. Финал в Юго-Западном административном округе состоится 29 июня в 12:00 на бульваре Дмитрия Донского.

Кроме того, на Тверском бульваре открыт летний клуб "Москва". Здесь желающие могут найти занятие по душе самых разных направлений.

Бьюти-мероприятия посвятят теме выпускного вечера – пространство двух поп-ап-магазинов займут два российских бренда. Также на площадке будут работать три бьюти-трака.

Помимо этого, в ротонде вечером 27 июня бьюти-блогер Юлия Бэй расскажет о тенденциях в макияже и поделится советами о том, как внедрять модные решения в повседневные образы. В субботу, 28 июня, в ротонде пройдет паблик-ток с парфюмером Иваном Якимовым. А в воскресенье, 29 июня, – с телеведущей и визажистом Ришей Крыловой.

На Страстном бульваре 27 июня с 15:00 до 19:45 и 28 июня с 13:00 до 19:45 гостей научат рисовать букет в технике сухой пастели, акварельный этюд, полевые цветы гуашью в технике алла прима, а также акриловый цветочный натюрморт.

На площадке "Литературный бульвар" 27 июня пройдет встреча, посвященная детскому писателю Николаю Носову. В этот же день для желающих проведут мастер-классы в арт-павильоне "Ракета" проекта "Сделано в Москве", который находится на улице Рождественке.

В воскресенье здесь же состоится занятие по сборке самолета Су-26. В павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади 27 июня пройдет мастер-класс по конструированию.

Вместе с тем жителей и гостей столицы ждут увлекательные шоу с артистами цирка. Например, в ландшафтном парке "Южное Бутово" гостям представят свои номера артисты Большого московского цирка. В свою очередь, в Измайловском парке пройдет шоу "Полосатый рейс", а в кинопарке "Москино" – программа "Алжирские львы".

Кроме того, на площади Революции работает универмаг российских дизайнеров "Лето". Здесь 28 июня с 16:00 до 17:30 пройдет лекция про инвестиции в свою репутацию. На следующий день, 29 июня, для гостей в это же время проведут лекцию на тему "Творчество И. Шмелева. Ко дню рождения писателя", после состоится мини-спектакль.

Также 28 и 29 июня гостей ждут в парках Северного речного вокзала, "Сосенки", "Печатники", 850-летия Москвы, "Фили", около Большого Городского пруда, в зоне отдыха "Тропарево" и общественном пространстве на улице Академика Янгеля.

Также в городе проведут и семейные спортивные игры. К примеру, 28 июня в ротонде на бульваре Генерала Карбышева пройдут веселые старты, прыжки на батутах, фитнес-зарядка и другое. В детском парке "Фили" на Большой Филевской улице посетители смогут принять участие в различных турнирах и мастер-классах.

На стадионе "Авангард" на шоссе Энтузиастов пройдет спортивная эстафета, в рамках которой участники должны будут пройти полосу препятствий из батутов разной сложности. В сквере имени М. П. Судакова на проспекте 40 лет Октября пройдут мастер-классы и турниры по настольным играм. На площадке у районного центра "Место встречи "Баку" на улице Усиевича горожан и гостей столицы ждут турниры, соревнования и веселые эстафеты.

В ротонде на бульваре Генерала Карбышева 29 июня можно будет поиграть в гигантские крестики-нолики, тетрис, кубик Рубика и боулинг, на стадионе пройдут турниры и мастер-классы по армрестлингу, силомеру, гиревому спорту и перетягиванию каната. Также у районного центра "Место встречи "Баку" проведут фитнес-зарядку и спортивную викторину.

В зоне отдыха "Тропарево" с 16:00 гостям предложат сыграть в настольный хоккей, гигантские таврели и шахматы, а на площадке в Академическом парке на улице Дмитрия Ульянова можно будет пройти спортивный семейный маршрут.

В парке усадьбы Трубецких будет организована театрализованная пешая прогулка "Обычаи и нравы старой Москвы". Помимо этого в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 28 июня состоится мастер-класс "Дворянские аксессуары. Веера". Также здесь пройдут дворянские игры. В усадьбе Кузьминки будет работать ретроателье, а в 18:30 состоится концерт.

В летнем кинотеатре ландшафтного парка "Митино" 28 июня все желающие смогут присоединиться к караоке под живую музыку.



В рамках проекта "Кинолето в "Зарядье" ко Дню молодежи 28 июня покажут романтическую мелодраму Оксаны Бычковой "Питер FM", а 29 июня – социальную драму Карена Шахназарова "Курьер".

Кроме того, 28 и 29 июня в парке "Зарядье" пройдет IV фестиваль "Новая классика", посвященный музыканту и композитору-авангардисту Александру Мосолову. Гостей ждут концерты на большой и экспериментальной сценах. Будет организована интерактивная выставка "Музыка машин", главным премьерным событием станет пластический спектакль "Юл".

Вместе с тем в в образовательном центре кинопарка "Москино" 28 и 29 июня пройдут мастер-классы по декорированию кинотарелки, кинохлопушки и шапочки из фетра. Также гостям предлагают поучаствовать в увлекательном квесте "В ритме кинопарка".

В декорации "Театр Гонзаги" выступят джазовые музыканты. 28 июня в 13:30 и 15:30 и 29 июня в 15:00 и 17:00 на сцене выступит кавер-группа Kors band, а с 18:00 до 18:40 – джазовая вокалистка Этери Бериашвили. На центральной площади коллектив барабанщиков Las Aventuras сыграет на железных баках.

День молодежи будут отмечать в Москве 28 и 29 июня. На Болотной площади выступят молодые музыкальные коллективы и популярные артисты, а эксперты проведут карьерные консультации.

В рамках фестиваля "День молодежи" в парке искусств "Музеон" будут работать следующие площадки:



на роллердроме на Болотной площади 28 июня с 12:10 до 16:10 состоится шоу "Дневник памяти". Выступит коллектив ледового театра под управлением Петра Чернышева и Татьяны Навки. А с 19:00 до 23:00 на сцену выйдут группы "Градусы" и "Комната культуры", а также диджеи Groove и Nejtrino;

на площадке "Креатив" 28 и 29 июня с 12:00 до 19:00 пройдут мастер-классы по созданию магнитов, а с 12:30 до 14:30 планируется провести пленэр. 28 июня гостей ждут мастер-классы по генеративному дизайну, декорированию солнцезащитных очков, диджеингу, кастомизации футболок и многие другие занятия;

на площадке "Карьера" гости смогут поучаствовать в интерактивной игре, где нужно угадывать зашифрованные профессии. Сеансы пройдут 28 июня с 12:00 до 13:30 и с 15:45 до 19:00. В этот же день всем желающим предлагают карьерные консультации экспертов центра развития карьеры правительства Москвы. 29 июня в 13:45 начнется лекция "Как уйти из найма и создать экологически полезный стартап", а в 14:45 – лекция "Как пройти стажировку в топ-компании не выходя из дома".

В оба дня, 28 и 29 июня, можно будет поиграть в мини-гольф, поучаствовать в кибертурнирах по хоккею и футболу в хабе "Спорт", а также попробовать создать музыку на площадке "Нейросети".

Соревнования турнира "Герои шахматной доски. Москва" пройдут 29 июня с 12:00 до 16:00. Открытая серия блицтурниров по шахматам проходит на 40 городских площадках.

Кроме того, с 12:00 до 19:00 гостей приглашают совершить дворянский променад по живописному Измайловскому парку. Участники обсудят литературу и послушают романсы под гитару. Хозяева усадьбы расскажут о правилах этикета и обучат модным светским танцам XIX века. Также в парке будет работать ретроателье и состоится мастер-класс.

В амфитеатре в музейном парке "Политех" в рамках фестиваля "Театральный бульвар" 29 июня в 14:00 состоится спектакль "Ершов. За горами, за лесами" режиссера Юрия Печенежского. Он вдохновлен поэзией Петра Ершова и его сказкой "Конек-горбунок".

Гостей и жителей столицы также приглашают на "Фестиваль Индии в Москве", который состоится с 5 по 13 июля. Местом проведения мероприятия станет Манежная площадь. Организаторами выступят правительство столицы и посольство Индии.

Программа фестиваля включит в себя сотни активностей, среди которых яркие представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое. Кроме того, ежедневно будут проходить выступления российских и индийских коллективов.